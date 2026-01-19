Губернатор Камчатки поставил жёсткие сроки по расчитке дорог в краевом центре

«Ситуация на дорогах города критическая. Поставил задачу до 21 января обеспечить (в Петропавловске-Камчатском) расширение всех магистральных дорог: полноценное проезжее состояние и восстановление необходимого количества полос», — написал Солодов по итогам заседания комиссии по ЧС.
Он подчеркнул, что любое неисполнение этих указаний повлечёт самые серьёзные последствия для ответственных лиц.
Помимо магистралей, глава региона дал ряд конкретных поручений: расчистить межквартальные проезды до конца недели, проверить работу светофоров, организовать быстрый вывоз снега с перекрёстков и наладить оперативное реагирование ГИБДД на ДТП. Особое внимание он уделил возобновлению очного обучения в школах с обеспечением безопасности детей, а также контролю за наличием товаров первой необходимости и бесперебойными поставками топлива. Управляющим компаниям поручено усилить работу по очистке крыш от сосулек и снега.
Напомним, что в Камчатском крае из-за рекордных снегопадов зима превратилась в суровое испытание для граждан. Снежный циклон унёс жизни уже двоих местных жителей. Тем временем страдает и бизнес, ведь заведения из-за метелей теряют до 80% выручки.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.