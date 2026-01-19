Губернатор Камчатки поставил жёсткие сроки по расчитке дорог в краевом центре

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил властям Петропавловска-Камчатского приложить все усилия, чтобы дороги в городе были расчищены от сугробов. Об этом он написал у себя в телеграм-канале, заявив, что до 21 января движение на всех ключевых магистралях города обязательно должно быть восстановлено.