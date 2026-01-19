Ричмонд
Губернатор Камчатки поставил жёсткие сроки по расчитке дорог в краевом центре

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил властям Петропавловска-Камчатского приложить все усилия, чтобы дороги в городе были расчищены от сугробов. Об этом он написал у себя в телеграм-канале, заявив, что до 21 января движение на всех ключевых магистралях города обязательно должно быть восстановлено.

Источник: Life.ru

«Ситуация на дорогах города критическая. Поставил задачу до 21 января обеспечить (в Петропавловске-Камчатском) расширение всех магистральных дорог: полноценное проезжее состояние и восстановление необходимого количества полос», — написал Солодов по итогам заседания комиссии по ЧС.

Он подчеркнул, что любое неисполнение этих указаний повлечёт самые серьёзные последствия для ответственных лиц.

Помимо магистралей, глава региона дал ряд конкретных поручений: расчистить межквартальные проезды до конца недели, проверить работу светофоров, организовать быстрый вывоз снега с перекрёстков и наладить оперативное реагирование ГИБДД на ДТП. Особое внимание он уделил возобновлению очного обучения в школах с обеспечением безопасности детей, а также контролю за наличием товаров первой необходимости и бесперебойными поставками топлива. Управляющим компаниям поручено усилить работу по очистке крыш от сосулек и снега.

Напомним, что в Камчатском крае из-за рекордных снегопадов зима превратилась в суровое испытание для граждан. Снежный циклон унёс жизни уже двоих местных жителей. Тем временем страдает и бизнес, ведь заведения из-за метелей теряют до 80% выручки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

