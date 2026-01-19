Чудовищный взрыв снёс полдома в Челябинской области, погиб один человек

Ранее на Ставрополье в результате взрыва газового баллона в кафе пострадали восемь человек, среди которых трое детей. По данным властей, вспыхнувший после взрыва пожар был быстро потушен. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и были доставлены в больницы. Предварительной причиной происшествия названа разгерметизация газового оборудования.