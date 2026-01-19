Ричмонд
Чудовищный взрыв снёс полдома в Челябинской области, погиб один человек

В селе Кадымцево Челябинской области мощный взрыв бытового газа полностью разрушил половину двухквартирного жилого дома, приведя к гибели человека. Об этом сообщили пресс-службы региональных главков МЧС и Следственного комитета РФ, начавших проверку по факту происшествия.

Источник: Life.ru

Взрыв газа. Видео © Telegram / Челябинский Следком.

По данным СУСК, инцидент произошёл 19 января. В результате взрыва погиб 53-летний местный житель. Ведомство уже возбудило уголовное дело для установления всех обстоятельств трагедии. В пресс-центре ГУ МЧС по региону уточнили, что причиной стал взрыв газового баллона из-за его разгерметизации.

Взрыв получился крайне мощный, поэтому половина дома площадью 63 квадратных метра была разрушена. При этом, как отмечают спасатели, открытого горения после детонации не последовало. В настоящее время на месте работают оперативные службы и следователи, которые выясняют точные причины разгерметизации и соблюдение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее на Ставрополье в результате взрыва газового баллона в кафе пострадали восемь человек, среди которых трое детей. По данным властей, вспыхнувший после взрыва пожар был быстро потушен. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и были доставлены в больницы. Предварительной причиной происшествия названа разгерметизация газового оборудования.

