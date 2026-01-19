Федеральную трассу перекрыли из-за схода лавины на Буйбийском перевале

А в Петропавловске-Камчатском объявили режим ЧС муниципального уровня после схода снега с крыш зданий, который привёл к гибели двух человек. Глава города Евгений Беляев пояснил, что решение позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий снежного циклона и не допустить новых жертв. Там сильный циклон обернулся трагедией. В Петропавловске-Камчатском под сошедшей с крыши снежной массой нашли тело мужчины, который в момент ЧП находился возле дома.