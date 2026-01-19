Федеральную трассу перекрыли из-за схода лавины на Буйбийском перевале

«19.01.2026 в 06:40 (02:40 мск) в Ермаковском муниципальном округе произошел сход снежной массы на 603−604-й км автодороги Р-257 (Буйбийский перевал). Движение на этом участке ограничено. Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
К расчистке трассы от снега привлекли 13 специалистов и 7 единиц техники, включая силы МЧС. Спасатели продолжают ликвидацию последствий, чтобы как можно быстрее восстановить проезд по дороге. Ситуация остаётся на контроле, водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрута.
А в Петропавловске-Камчатском объявили режим ЧС муниципального уровня после схода снега с крыш зданий, который привёл к гибели двух человек. Глава города Евгений Беляев пояснил, что решение позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий снежного циклона и не допустить новых жертв. Там сильный циклон обернулся трагедией. В Петропавловске-Камчатском под сошедшей с крыши снежной массой нашли тело мужчины, который в момент ЧП находился возле дома.
