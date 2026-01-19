В Северо-Байкальском районе Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7

По данным геофизиков, эпицентр землетрясения находился вблизи населённого пункта Байкальское. Сейсмическое событие было зарегистрировано в 04:29 по местному времени (23:29 18 января мск).
«Зарегистрировано землетрясение 55.17 с.ш. 110.10 в.д… Энергетический класс: 12.4», — говорится в сообщении службы.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-западного побережья Новой Зеландии. Эпицентр стихийного бедствия находился примерно в 160 км к юго-западу от острова Стюарт, где проживает более 400 человек. Угроза цунами не объявлялась.
