За ночь расчёты ПВО уничтожили 92 дрона ВСУ над регионами России

Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью. 29 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, 25 — над Воронежской областью. По три беспилотника уничтожили над Брянской и Тамбовской областями. Ещё один дрон перехватили над Курской областью.
Ранее мощные взрывы гремели над Саратовом. Всего было слышно более 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 по местному времени. Одновременно жители Энгельса сообщали о слышимых сиренах и звуках, похожих на отдалённые взрывы.
