За ночь расчёты ПВО уничтожили 92 дрона ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью. 29 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, 25 — над Воронежской областью. По три беспилотника уничтожили над Брянской и Тамбовской областями. Ещё один дрон перехватили над Курской областью.

Ранее мощные взрывы гремели над Саратовом. Всего было слышно более 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 по местному времени. Одновременно жители Энгельса сообщали о слышимых сиренах и звуках, похожих на отдалённые взрывы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше