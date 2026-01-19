Ричмонд
Расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника над Воронежской областью

Над Воронежской областью расчёты противовоздушной обороны уничтожили 24 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, уточнив, что пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата», — написал он в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее мощные взрывы гремели над Саратовом. Всего было слышно более 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 по местному времени. Предварительные данные свидетельствуют об уничтожении нескольких БПЛА. Одновременно жители Энгельса сообщали о слышимых сиренах и звуках, похожих на отдалённые взрывы. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не поступало.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

