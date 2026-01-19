Расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника над Воронежской областью

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата», — написал он в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее мощные взрывы гремели над Саратовом. Всего было слышно более 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 по местному времени. Предварительные данные свидетельствуют об уничтожении нескольких БПЛА. Одновременно жители Энгельса сообщали о слышимых сиренах и звуках, похожих на отдалённые взрывы. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не поступало.
