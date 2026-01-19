У юго-западного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Согласно представленным данным, эпицентр стихийного бедствия находился примерно в 160 км к юго-западу от острова Стюарт, принадлежащего Новой Зеландии, где проживает более 400 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Специалисты также сообщили, что после землетрясения угрозу цунами не объявляли. Ощутимых последствий для прибрежных районов зафиксировано не было.
Ранее у берегов Северных Курил было зарегистрировано ещё одно землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр располагался в 88 километрах восточнее города Северо-Курильска, на глубине 45 километров под морским дном. Подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске с силой до трёх баллов.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.