У юго-западного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Ранее у берегов Северных Курил было зарегистрировано ещё одно землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр располагался в 88 километрах восточнее города Северо-Курильска, на глубине 45 километров под морским дном. Подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске с силой до трёх баллов.