Министр транспорта Испании считает крайне странным сход двух поездов с рельсов

«Я не могу назвать причины, потому что на данный момент мы их не знаем. Авария выглядит крайне странной», — сказал он на пресс-конференции.
Пуэнте также подтвердил гибель 21 человека, отметив, что это число может увеличиться. Около 30 пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что серьёзное железнодорожное происшествие в испанской провинции Кордова унесло жизни 21 человека, около ста получили ранения. Поезд «Малага — Мадрид» с 317 пассажирами сошёл с рельсов и выехал на соседний путь, где столкнулся со встречным составом «Мадрид — Уэльва», который также сошёл с рельсов. На место аварии оперативно прибыли пожарные расчёты и медицинские службы для ликвидации последствий и оказания помощи.
