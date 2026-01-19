Министр транспорта Испании считает крайне странным сход двух поездов с рельсов

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал «крайне странной» аварию с двумя скоростными поездами в провинции Кордоба, которая унесла жизни как минимум 21 человека. Он обратил внимание, что причины происшествия пока неизвестны, при этом участок, где произошло столкновение, был обновлён в мае 2025 года, а сошедший с рельсов поезд был «относительно новым», ему около четырех лет.