Министр транспорта Испании считает крайне странным сход двух поездов с рельсов

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал «крайне странной» аварию с двумя скоростными поездами в провинции Кордоба, которая унесла жизни как минимум 21 человека. Он обратил внимание, что причины происшествия пока неизвестны, при этом участок, где произошло столкновение, был обновлён в мае 2025 года, а сошедший с рельсов поезд был «относительно новым», ему около четырех лет.

Источник: Life.ru

«Я не могу назвать причины, потому что на данный момент мы их не знаем. Авария выглядит крайне странной», — сказал он на пресс-конференции.

Пуэнте также подтвердил гибель 21 человека, отметив, что это число может увеличиться. Около 30 пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что серьёзное железнодорожное происшествие в испанской провинции Кордова унесло жизни 21 человека, около ста получили ранения. Поезд «Малага — Мадрид» с 317 пассажирами сошёл с рельсов и выехал на соседний путь, где столкнулся со встречным составом «Мадрид — Уэльва», который также сошёл с рельсов. На место аварии оперативно прибыли пожарные расчёты и медицинские службы для ликвидации последствий и оказания помощи.

