Жители Малиновки пожаловались Бастрыкину на отсутствие света и тепла

По словам жителей Сосновского муниципального округа, c наступлением сильных холодов они остались без электричества и, как следствие, без отопления. Несмотря на усилия властей, электроснабжение в части домов до сих пор не восстановлено.
«Они сообщают, что остались без электричества и теплоэнергии в период резкого понижения температуры воздуха. Органами исполнительной власти принимаются меры к решению проблемы, однако в части домов до сих пор нет электричества», — говорится в сообщении.
Председателю СК РФ будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту ненадлежащего электроснабжения данных населённых пунктов. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с массовым отключением отопления и горячей воды в подмосковном Чехове. Без коммунальных услуг остались жители более чем 100 многоквартирных домов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура намерена дать оценку действиям ресурсоснабжающей и управляющих организаций.
