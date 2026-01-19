Ричмонд
Количество погибших в результате пожаров в Чили увеличилось до 18

Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Чили увеличилось до восемнадцати человек. Президент страны Габриэль Борич заявил, что эта цифра не является окончательной и, к сожалению, будет расти.

Источник: Life.ru

«На данный момент подтверждена гибель 18 человек, но, к сожалению, мы уверены, что эта цифра будет расти», — заявил политик во время общения с журналистами.

Ранее сообщалось о шестнадцати жертвах стихии. В настоящий момент спасательные службы продолжают борьбу с 33 отдельными очагами возгорания. Наиболее сильно огнём охвачены центральные области страны — Ньюбле и Био-Био.

Лесные пожары являются ежегодной проблемой для Чили. По данным специалистов, большинство возгораний возникает по вине человека.

Ранее на территории агрофирмы в посёлке городского типа Новые Лапсары Чувашии загорелся цех птицефабрики. В тушении участвовали 69 специалистов и 20 единиц пожарно-спасательной техники. По данным МЧС, среди работников предприятия пострадавших нет.

