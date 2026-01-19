Ричмонд
Мощные взрывы гремят над Саратовом, работают расчёты ПВО

Над Саратовом слышны мощные взрывы. В настоящее время система ПВО отражает атаку украинских беспилотников, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всего было слышно уже более 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 по местному времени. Предварительные данные свидетельствуют об уничтожении нескольких БПЛА. Одновременно жители Энгельса сообщают о слышимых сиренах и звуках, похожих на отдалённые взрывы.

Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не поступало.

Ранее в аэропортах Саратова (Гагарин) и Пензы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Причиной введения ограничений является необходимость обеспечения безопасности полётов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

