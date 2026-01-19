Ричмонд
До 21 выросло число жертв при сходе высокоскоростных поездов в Испании

Серьёзное железнодорожное происшествие в испанской провинции Кордова унесло жизни 21 человека. Около ста получили ранения. Об этом сообщает RTVE со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Около 19:40 по местному времени (21:40 мск) поезд «Малага — Мадрид» с 317 пассажирами сошёл с рельсов, выехав на соседний путь. На этом пути находился встречный состав «Мадрид — Уэльва», который также сошёл с рельсов.

«По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжёлые, в результате схода с рельсов в воскресенье двух скоростных поездов в населённом пункте Адамус в провинции Кордова», — уточняет телерадиокомпания.

Напомним, происшествие случилось в автономном сообществе Андалусия. На место аварии оперативно прибыли пожарные расчёты и медицинские службы, которые приступили к ликвидации последствий и оказанию помощи. Движение высокоскоростных составов по направлению Мадрид — Андалусия временно полностью приостановлено. Оператор железнодорожной сети подтвердил факт аварии, не раскрывая подробностей о её последствиях.

