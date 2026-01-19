До 21 выросло число жертв при сходе высокоскоростных поездов в Испании

Около 19:40 по местному времени (21:40 мск) поезд «Малага — Мадрид» с 317 пассажирами сошёл с рельсов, выехав на соседний путь. На этом пути находился встречный состав «Мадрид — Уэльва», который также сошёл с рельсов.