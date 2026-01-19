Семь полицейских погибли в Гватемале в результате атак бандитов

«Я испытываю глубокую боль из-за гибели семи агентов Национальной гражданской полиции, которые были подло атакованы в ответ на действия государства против преступных групп», — сказал министр.
Вильера также сообщил, что силовые структуры при поддержке армии вернули контроль над тюрьмой «Реновасьон 1», где ранее произошёл бунт, и освободили девятерых заложников.
«Операция была проведена без потерь с обеих сторон, и нам удалось спасти живыми девять заложников», — отметил Вильера.
При этом кризисная ситуация, по его словам, сохраняется в других пенитенциарных учреждениях страны. Заложники продолжают удерживаться в следственном изоляторе в зоне 18, а также в тюрьме «Фрайханес 12».
Министр подчеркнул, что власти не намерены идти на уступки преступным формированиям. Начаты совместные операции министерства внутренних дел и министерства обороны для усиления мер безопасности в городах.
