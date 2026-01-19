Ричмонд
Число жертв схода поездов с рельсов в Испании увеличилось до десяти

Количество погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании увеличилось до десяти, ещё двадцать пять человек серьёзно пострадали. Такой информацией делится издание Pais, ссылаясь на собственные источники.

Источник: Life.ru

«Сход с рельсов двух скоростных поездов в Адамусе (провинция Кордова) в воскресенье днём привёл как минимум к 10 погибшим и 25 тяжело пострадавшим», — говорится в публикации.

На место трагедии уже прибыли экстренные службы, которые занимаются эвакуацией пассажиров. Часть людей до сих пор остаётся заблокированной в повреждённых вагонах.

Причины произошедшего пока остаются неизвестными и уточняются. Движение высокоскоростных составов по направлению Мадрид — Андалусия временно полностью приостановлено. Оператор железнодорожной сети подтвердил факт аварии, не раскрывая подробностей о её последствиях. Изначально поступала информация о двух погибших и нескольких пострадавших. Позднее количество жертв происшествия увеличилось до пяти.

