В Чувашии пожар охватил цех птицефабрики в посёлке Новые Лапсары

«Пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров», — отметили в ведомстве.
В тушении участвуют 69 специалистов и 20 единиц пожарно-спасательной техники. По данным МЧС, среди работников предприятия пострадавших нет.
Ранее в центре Москвы на улице Татарская произошёл пожар в жилом доме. Огонь охватил перекрытия между пятым этажом и чердаком дома. Жильцы успели покинуть подъезд до прибытия пожарных. На место выезжали подразделения пожарно-спасательной службы, которые ликвидировали горение. Движение по улице было частично перекрыто на время аварийно-спасательных работ.
