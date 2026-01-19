Ричмонд
В Чувашии пожар охватил цех птицефабрики в посёлке Новые Лапсары

На территории агрофирмы в посёлке городского типа Новые Лапсары Чувашии загорелся цех птицефабрики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Источник: Life.ru

«Пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров», — отметили в ведомстве.

В тушении участвуют 69 специалистов и 20 единиц пожарно-спасательной техники. По данным МЧС, среди работников предприятия пострадавших нет.

Ранее в центре Москвы на улице Татарская произошёл пожар в жилом доме. Огонь охватил перекрытия между пятым этажом и чердаком дома. Жильцы успели покинуть подъезд до прибытия пожарных. На место выезжали подразделения пожарно-спасательной службы, которые ликвидировали горение. Движение по улице было частично перекрыто на время аварийно-спасательных работ.

