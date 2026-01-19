Ричмонд
В Воронеже приостановили крещенские купания из-за угрозы атаки БПЛА

В Воронеже приостановили мероприятия на участках, предназначенных для крещенских купаний, из-за угрозы атаки беспилотника. Об этом сообщили в городской мэрии.

Источник: Life.ru

«В связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Воронеже приостановлены мероприятия на территории мест крещенских купаний», — говорится в сообщении. Жители были эвакуированы.

Напомним, 18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник — важнейший рубеж, отделяющий их от праздника Крещения Господня. Церковь напоминает, что это не просто канун Богоявления, но и период особо строгого воздержания, призванного напомнить о духовной чистоте и готовности к жертве. Параллельно с церковными установлениями существуют и глубоко укоренённые народные традиции, связанные с очищением.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
