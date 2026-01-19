В Воронеже приостановили крещенские купания из-за угрозы атаки БПЛА

«В связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Воронеже приостановлены мероприятия на территории мест крещенских купаний», — говорится в сообщении. Жители были эвакуированы.
Напомним, 18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник — важнейший рубеж, отделяющий их от праздника Крещения Господня. Церковь напоминает, что это не просто канун Богоявления, но и период особо строгого воздержания, призванного напомнить о духовной чистоте и готовности к жертве. Параллельно с церковными установлениями существуют и глубоко укоренённые народные традиции, связанные с очищением.
