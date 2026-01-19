Число погибших при сходе двух поездов в Испании увеличилось до пяти

Происшествие случилось на территории автономного сообщества Андалусия. В настоящий момент на месте инцидента работают бригады экстренных служб, включая пожарных и медиков.
Причины произошедшего пока остаются неизвестными и уточняются. Движение высокоскоростных составов по направлению Мадрид — Андалусия временно полностью приостановлено. Оператор железнодорожной сети подтвердил факт аварии, не раскрывая подробностей о её последствиях. Изначально поступала информация о двух погибших и нескольких пострадавших.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.