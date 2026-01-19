Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гамбурге неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера ФРГ Шмидта

На кладбище Олсдорф в Гамбурге неизвестные вандалы осквернили могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его супруги Локи. Об этом сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.

Об инциденте сообщил фотограф, находившийся на территории кладбища, он заметил на надгробной плите несколько свастик, нанесённых оранжевой аэрозольной краской поверх имён и дат жизни супругов.

«На надгробную плиту были нанесены четыре свастики. Поэтому мы предполагаем, что это преступление было мотивировано политическими причинами. Расследование ведёт служба государственной безопасности», — заявили в полиции.

Могила Шмидтов уже становилась объектом вандализма. В декабре 2023 года за день до Рождества на надгробии появились три свастики, нанесённые той же краской.

А ранее из-за свастики сорвались съёмки фильма с Николасом Кейджем «Операция “Стойкость”. Власти одного из районов Лондона отказали в съёмках из-за нацистской символики, которую съёмочная группа планировала разместить на историческом здании ратуши. Изначально проект был согласован советом района Уолтем-Форест, но при условии консультации с местными жителями и сокрытия нацистских флагов от публики. Однако из-за переноса графика на консультации времени не осталось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.