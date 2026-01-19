В Гамбурге неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера ФРГ Шмидта

А ранее из-за свастики сорвались съёмки фильма с Николасом Кейджем «Операция “Стойкость”. Власти одного из районов Лондона отказали в съёмках из-за нацистской символики, которую съёмочная группа планировала разместить на историческом здании ратуши. Изначально проект был согласован советом района Уолтем-Форест, но при условии консультации с местными жителями и сокрытия нацистских флагов от публики. Однако из-за переноса графика на консультации времени не осталось.