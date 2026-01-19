Ричмонд
В Ростовской области машина упала в реку, водитель погибла

Неуправляемая машина упала в реку: смертельное ДТП произошло на Дону в ночь на Крещение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на Крещение машина с 25-летней девушкой за рулем упала в реку, водитель погибла. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в станице Кривянской около часа ночи. Предварительно, автомобиль «Москвич-3» заехал на металлический мост через реку Тузлов, съехал с моста вправо и опрокинулся на крышу в реку. Специалисты предполагают, что автовладелица не справилась с управлением.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Водителям напоминают: зимняя дорога опасна, особое внимание и осторожность требуются во время гололедицы, снега, тумана и перепада температур. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

