В Ростовской области машина упала в реку, водитель погибла

В Ростовской области в ночь на Крещение машина с 25-летней девушкой за рулем упала в реку, водитель погибла. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в станице Кривянской около часа ночи. Предварительно, автомобиль «Москвич-3» заехал на металлический мост через реку Тузлов, съехал с моста вправо и опрокинулся на крышу в реку. Специалисты предполагают, что автовладелица не справилась с управлением.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
Водителям напоминают: зимняя дорога опасна, особое внимание и осторожность требуются во время гололедицы, снега, тумана и перепада температур. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
