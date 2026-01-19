В Ростовской области машина упала в реку, водитель погибла

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в станице Кривянской около часа ночи. Предварительно, автомобиль «Москвич-3» заехал на металлический мост через реку Тузлов, съехал с моста вправо и опрокинулся на крышу в реку. Специалисты предполагают, что автовладелица не справилась с управлением.