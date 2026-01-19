Ричмонд
В Челябинске оглашен приговор по делу об ущербе на 31 млн при реставрации театра

Исковое заявление прокурора района в интересах Российской Федерации удовлетворено в полном объеме.

Источник: Freepik

В Челябинске оглашен приговор по делу об ущербе на 31 млн рублей при реставрации театра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фигурант — директора ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области».

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В 2019—2020 годах в ходе подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС проходила реставрация объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет про здание Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

Подрядной организацией при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец использован более дешевый гранит, не предусмотренный условиями контракта. Кроме того, допущены дефекты при выполнении работ.

«С июня 2019 года по март 2020-го специалист при наличии выявленных недостатков лично подписал акты выполненных работ с недостоверными сведениями относительно применяемых материалов и качества работ», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.

Ущерб министерству культуры Челябинской области превысил 31 млн рублей. В итоге Центральный райсуд назначил фигуранту пять лет лишения свободы условно, установив испытательный срок на четыре года, лишил права занимать определенные должности на государственной службе сроком на два года.

«Исковое заявление прокурора района в интересах Российской Федерации удовлетворено в полном объеме. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», — уточнили в надзорном ведомстве.

