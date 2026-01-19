57-летнего жителя Коркино обвиняют в серии преступлений против женщин в Челябинске

Ключевым для раскрытия стало повторное изучение материалов дела об убийстве женщины на улице Мира в марте 2007 года. Следователи установили пользователя похищенного у потерпевшей телефона. Кроме того, была повторно опрошена свидетельница-кондуктор, которая запомнила мужчину со следами крови, ехавшего в общественном транспорте в день убийства.