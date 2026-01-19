57-летнего жителя Коркино обвиняют в серии преступлений против женщин в Челябинске

«Фигурант нападал на потерпевших на улицах Богдана Хмельницкого, Дегтярева, Шоссе Металлургов и Мира. Нанеся жертвам множественные травмы и ранения, в том числе с применением колюще-режущего предмета, он похищал имущество и скрывался», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Ключевым для раскрытия стало повторное изучение материалов дела об убийстве женщины на улице Мира в марте 2007 года. Следователи установили пользователя похищенного у потерпевшей телефона. Кроме того, была повторно опрошена свидетельница-кондуктор, которая запомнила мужчину со следами крови, ехавшего в общественном транспорте в день убийства.
Собранные доказательства позволили задержать подозреваемого. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийств и разбойных нападений, совершенных с особой жестокостью.
