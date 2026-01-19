Ричмонд
57-летнего жителя Коркино обвиняют в серии преступлений против женщин в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января, ФедералПресс. В Челябинской области раскрыта серия убийств и разбойных нападений на женщин, совершенных в период с 2004 по 2007 годы в Металлургическом районе Челябинска. Подозреваемым оказался 57-летний житель города Коркино. Его личность удалось установить в результате совместной длительной работы следователей регионального Следственного комитета и оперативников управления уголовного розыска ГУ МВД.

Источник: Аргументы и факты

«Фигурант нападал на потерпевших на улицах Богдана Хмельницкого, Дегтярева, Шоссе Металлургов и Мира. Нанеся жертвам множественные травмы и ранения, в том числе с применением колюще-режущего предмета, он похищал имущество и скрывался», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ключевым для раскрытия стало повторное изучение материалов дела об убийстве женщины на улице Мира в марте 2007 года. Следователи установили пользователя похищенного у потерпевшей телефона. Кроме того, была повторно опрошена свидетельница-кондуктор, которая запомнила мужчину со следами крови, ехавшего в общественном транспорте в день убийства.

Собранные доказательства позволили задержать подозреваемого. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийств и разбойных нападений, совершенных с особой жестокостью.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинской области задержали маньяка спустя семь лет поисков.