Мужчина жестоко избил подростка на горнолыжном комплексе

Напавшего на 13-летнего мальчика ищут полицейские.

Источник: АиФ Екатеринбург

Катание на снегокате на одном из горнолыжных комплексов закончилось для уральского школьника серьезными травмами. 13-летний мальчик, случайно сбивший женщину, жестоко избил супруг пострадавшей. Мужчина в шапке с помпоном набросился на мальчика с кулаками на глазах очевидцев. Теперь его ищут полицейские, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Вопиющий инцидент случился 17 января на горе Уктус в Екатеринбурге, куда подросток пришел с другом покататься на снегокате. При спуске с горы 13-летний парень сбил стоявшую на склоне женщину, что вызвало гнев ее спутника. Взрослый мужчина накинулся на ребенка с кулаками, он нанес мальчику несколько ударов по телу и голове. Супруга пыталась остановить мужчину, но безуспешно.

Происшествие попало на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мальчик лежит на снегу, а мужчина с усами, в зеленой куртке, красных штанах и шапке с помпоном наносит подростку удар за ударом.

Подростку пришлось обращаться за медицинской помощью. В детской горбольнице № 9 Екатеринбурга у ребенка диагностировали перелом носа, перелом ребра, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Сейчас розыском подозреваемого занимаются сотрудники полиции ОП 13 УМВД по Екатеринбургу из подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные.

«Сыщики анализируют съемки с камер наблюдения, устанавливают возможных очевидцев случившегося, — прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. — Разбирательство взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области».

В прокуратуре по факту нападения мужчины на подростка проводят проверку. А в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Происшествием также заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил главе свердловского ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего.