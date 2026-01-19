Мужчина жестоко избил подростка на горнолыжном комплексе

Вопиющий инцидент случился 17 января на горе Уктус в Екатеринбурге, куда подросток пришел с другом покататься на снегокате. При спуске с горы 13-летний парень сбил стоявшую на склоне женщину, что вызвало гнев ее спутника. Взрослый мужчина накинулся на ребенка с кулаками, он нанес мальчику несколько ударов по телу и голове. Супруга пыталась остановить мужчину, но безуспешно.