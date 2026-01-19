Ричмонд
В Ангарске вынесен приговор экс-директору ювелирной сети за хищение 9 млн рублей

Бухгалтер предоставляла реквизиты подставных лиц и переводила деньги на собственный счет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске на скамье подсудимых оказались бывший директор ювелирного магазина и бухгалтер, которые на протяжении трех лет обкрадывали работодателей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, с 2015 по 2018 год директор, имея доступ к банковским счетам фирмы, создавала фиктивные платежки за услуги, которые не оказывались.

— Ее напарница-бухгалтер предоставляла реквизиты подставных лиц и переводила деньги на собственный счет индивидуального предпринимателя, — уточняется в материалах дела.

Всего коллеги присвоили более девяти миллионов рублей. Суд признал их виновными в мошенничестве. Обе женщины получили по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Также каждой их них назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а всю украденную сумму они обязаны вернуть потерпевшим в полном объеме.