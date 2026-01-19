В Ангарске вынесен приговор экс-директору ювелирной сети за хищение 9 млн рублей

Всего коллеги присвоили более девяти миллионов рублей. Суд признал их виновными в мошенничестве. Обе женщины получили по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Также каждой их них назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а всю украденную сумму они обязаны вернуть потерпевшим в полном объеме.