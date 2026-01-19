Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области засняли задержание подозреваемого в подготовке теракта

Парень поджег одну подстанцию связи и направлялся ко второй.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области полиция и ФСБ задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта и поджоге. Момент задержания сняли на видео. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— По данным следствия, в конце сентября с парнем связался мошенник, представившийся финансовым инспектором. Он убедил перевести сбережения бабушки на «безопасный» счёт. Затем звонил другой аферист, якобы из ФСБ. Он заявил, что эти деньги пошли в руки недоброжелателей, и чтобы «загладить вину», предложил поджечь объект инфраструктуры, — рассказывает Ирина Волк.

Парень поджёг одну подстанцию связи и направлялся ко второй. Там его и задержали силовики. К этому моменту он уже успел сделать подкоп и попытался скрыться в лесу, но его поймали. В отношении задержанного заведено уголовное дело о подготовке теракта, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Суд отправил его в СИЗО.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске вынесен приговор экс-директору ювелирной сети за хищение 9 млн рублей.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше