В Иркутской области засняли задержание подозреваемого в подготовке теракта

В Иркутской области полиция и ФСБ задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта и поджоге. Момент задержания сняли на видео. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
— По данным следствия, в конце сентября с парнем связался мошенник, представившийся финансовым инспектором. Он убедил перевести сбережения бабушки на «безопасный» счёт. Затем звонил другой аферист, якобы из ФСБ. Он заявил, что эти деньги пошли в руки недоброжелателей, и чтобы «загладить вину», предложил поджечь объект инфраструктуры, — рассказывает Ирина Волк.
Парень поджёг одну подстанцию связи и направлялся ко второй. Там его и задержали силовики. К этому моменту он уже успел сделать подкоп и попытался скрыться в лесу, но его поймали. В отношении задержанного заведено уголовное дело о подготовке теракта, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Суд отправил его в СИЗО.
