В Иркутской области засняли задержание подозреваемого в подготовке теракта

Парень поджёг одну подстанцию связи и направлялся ко второй. Там его и задержали силовики. К этому моменту он уже успел сделать подкоп и попытался скрыться в лесу, но его поймали. В отношении задержанного заведено уголовное дело о подготовке теракта, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Суд отправил его в СИЗО.