В Сыктывкаре умерла пострадавшая от взрыва учебной гранаты в центре МВД

Одна из пострадавших при взрыве учебной гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Республики Коми.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавшая умерла от полученных травм в отделении реанимации Республиканской клинической больницы, куда ее перевели из городской больницы Эжвинского района Сыктывкара.

Всего при инциденте в учебном центре пострадали 24 человека. 17 пострадавших находятся на лечении в Сыктывкаре, в частности, двоих поместили в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Еще шесть человек доставили в Москву: одного поместили в отделение реанимации Национального центра хирургии имени Вишневского, еще пятерых — в реанимацию Главного клинического госпиталя МВД. Их состояние врачи оценили как тяжелое.

Взрыв в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошел 15 января. По версии следствия, во время занятий преподаватель центра привел в действие учебно-имитационную гранату, «в результате произошел хлопок». После взрыва в здании загорелась крыша.

Следственный комитет возбудил дело о халатности (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса). Преподавателя центра отправили под домашний арест, ему вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Позднее правоохранители задержали начальника центра, его также подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в», «г» ч. 3 ст. 286).