Что известно о столкновении поездов в Испании

В испанской провинции Кордова произошло масштабное крушение двух высокоскоростных поездов. Число жертв катастрофы продолжает расти, а движение на южном направлении полностью парализовано.
По данным агентства ТАСС, столкновение произошло в воскресенье в 19:40 по местному времени в районе города Адамус. Поезд частного перевозчика Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседние пути. В сошедший состав врезался поезд государственной компании Renfe (Alvia), который направлялся из столицы в город Уэльва. В момент удара второй поезд двигался со скоростью около 200 км/ч.
Испанский телеканал RTVE уточняет, что в результате столкновения два первых вагона поезда Renfe сорвались с четырехметрового откоса и упали в кювет. Один из них оказался полностью разрушен.
Число погибших при крушении выросло до 39 человек, пишет ТАСС со ссылкой на агентство EFE. Среди жертв числится машинист поезда компании Renfe.
По информации RTVE, ранения получили по меньшей мере 152 человека. Состояние пяти пострадавших оценивается как критическое, еще 24 человека находятся в тяжелом состоянии и распределены по больницам региона.
Как пишет РБК, всего в двух поездах в момент аварии находилось около 500 человек. Эвакуация пассажиров была завершена спустя несколько часов после инцидента силами экстренных служб и местных жителей.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал обстоятельства происшествия «странными», так как авария случилась на прямом и недавно отремонтированном участке пути. На модернизацию этой линии в 2025 году было выделено 700 миллионов евро.
Специалисты уже приступили к изучению данных «черных ящиков» обоих составов. Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью приостановлено и не будет возобновлено как минимум до конца понедельника, сообщает РБК со ссылкой на компанию Adif.