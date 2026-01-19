Что известно о столкновении поездов в Испании

По данным агентства ТАСС, столкновение произошло в воскресенье в 19:40 по местному времени в районе города Адамус. Поезд частного перевозчика Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседние пути. В сошедший состав врезался поезд государственной компании Renfe (Alvia), который направлялся из столицы в город Уэльва. В момент удара второй поезд двигался со скоростью около 200 км/ч.