Начальница почтового отделения в Петербурге отправится в колонию за получение взяток

С 2017 по 2024 год Темнова перечисляла на счет подставного лица почти 1,9 млн рублей в качестве зарплаты, хотя тот не работал в отделении. Кроме того, она систематически вымогала деньги у девяти подчиненных под угрозой увольнения или ухудшения условий труда. Таким образом она получила не менее 252 тыс. рублей в качестве взятки за покровительство.