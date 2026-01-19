Причиной смерти младенца в Кстовской ЦРБ стала асфиксия

По ее словам, в документах причиной смерти указаны отёк головного мозга и асфиксия из-за попадания пищи в дыхательные пути. Ритуальщики столкнулись со сложностями при получении истории болезни и разрешения на вскрытие: по словам агента, следователь, к которому пришлось обращаться, даже не знал о смерти ребёнка, хотя медики были обязаны уведомить об этом.