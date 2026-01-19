Ричмонд
Причиной смерти младенца в Кстовской ЦРБ стала асфиксия

Ритуальный агент раскрыла новые данные о смерти ребенка в районной больнице.

Источник: Комсомольская правда

История гибели полуторамесячного малыша, который умер в больнице после экстренной госпитализации, получила широкую огласку благодаря публикации в соцсетях сотрудницы ритуальной службы Екатерины Молодцовой.

По ее словам, в документах причиной смерти указаны отёк головного мозга и асфиксия из-за попадания пищи в дыхательные пути. Ритуальщики столкнулись со сложностями при получении истории болезни и разрешения на вскрытие: по словам агента, следователь, к которому пришлось обращаться, даже не знал о смерти ребёнка, хотя медики были обязаны уведомить об этом.

Больше всего, признаётся сотрудница ритуальной службы, её потрясло состояние матери, которая винит себя в произошедшем.

Ранее мы писали, что ребёнок поступил в Кстовскую ЦРБ в январе 2026 года с ухудшением состояния здоровья и умер, несмотря на оказанную помощь. В СУ СКР по Нижегородской области уточнили, что по факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи работают в больнице, допрашивают свидетелей и проверяют условия жизни ребёнка в семье.