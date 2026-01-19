В Иркутске суд оставил под стражей мать, обвиняемую в убийстве двух сыновей

Иркутский областной суд отказался заменить меру пресечения матери, обвиняемой в убийстве двух своих маленьких сыновей. Как сообщили КП-Иркутск в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона, её адвокат просил изменить заключение под стражу на домашний арест, но суд отклонил эту просьбу.
Напомним, 28 декабря 2025 года в квартире на улице Баумана были обнаружены тела трёхлетнего и пятилетнего мальчиков. Следствие установило насильственный характер смерти. Подозреваемой стала их 34-летняя мать, которая находилась в декретном отпуске после рождения третьего ребёнка. Семья считалась полной и внешне благополучной, на учёте у органов профилактики не состояла.
Женщину задержали в день трагедии, и ей предъявили обвинение в убийстве двух малолетних. Рассмотрев апелляцию защиты, Иркутский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу. Она останется в СИЗО до 28 февраля 2026 года.
Ранее детский омбудсмен Татьяна Афанасьева прокомментировала случившееся и поделилась подробностями о семье.