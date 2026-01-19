В Иркутске суд оставил под стражей мать, обвиняемую в убийстве двух сыновей

Напомним, 28 декабря 2025 года в квартире на улице Баумана были обнаружены тела трёхлетнего и пятилетнего мальчиков. Следствие установило насильственный характер смерти. Подозреваемой стала их 34-летняя мать, которая находилась в декретном отпуске после рождения третьего ребёнка. Семья считалась полной и внешне благополучной, на учёте у органов профилактики не состояла.