Девятилетняя девочка, которую сбила скорая на юге Молдовы, впала в кому: Врачи борются за её жизнь

9-летняя девочка, госпитализированная после наезда машины скорой помощи в Басарабяске, впала в кому.
Пострадавшую перевели из районной больницы Чимишлии в кишиневский Институт матери и ребенка.
«Девочка была госпитализирована в пятницу с множественными травмами и переломом бедренной кости. Пациентка помещена в отделение анестезиологии и интенсивной терапии и находится под постоянным медицинским наблюдением», — сообщил пресс-секретарь медучреждения Максим Казаку.
Напомним, инцидент произошел 15 января. По данным полиции, девочка переходила дорогу в неположенном месте.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как не потерять деньги при покупке жилья: Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются покупатели недвижимости в Молдове.
Что нужно знать, чтобы не потерять деньги при покупке недвижимости (далее…).
Понижение тарифов на газ в Молдове невозможно, народу объясняют, что «Энергоком» «опоздал»: Зато повышать цены задним числом — тут уже не бывает опозданий.
Правительство ПАС не намерено снижать тариф на газ, найдя для этого причину, при этом на газовых схемах потребители Молдовы теряют до 1,6 млрд леев (далее…).
«Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.
Из-за искусственно завышенных тарифов пережить небывалые морозы в Молдове крайне сложно (далее…).