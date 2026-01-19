Пожар в Поставах унес жизнь человека, еще один сильно пострадал

Сообщение о пожаре в деревне Ковзаны Поставского района поступило местным спасателям ранним утром в понедельник, в 5:35.
Возгорание возникло в жилом частном доме. К тому времени, как пожарные прибыли на место происшествия, огонь успел охватить все строение.
Соседи, которые заметили пожар, успели до приезда сотрудников МЧС вынести из огня 56-летнюю хозяйку дома. А вот ее 55-летний гражданский муж погиб.
После осмотра бригадой медработников, сельчанку экстренно госпитализировали с признаками сильного отравления продуктами горения.
«Для сожителя хозяйки исход оказался трагическим. В ходе разведки и тушения пожара спасатели обнаружили его бездыханное тело», — говорится в сообщении.
Спасатели неоднократно напоминали, что в период сильных морозов многократно возрастает риск пожаров в жилом секторе. Причинами возгораний чаще всего становится неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности.
Что стало причиной пожара в частном доме в Поставском районе, еще предстоит выяснить.