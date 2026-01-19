Женщина умерла на могиле Виктора Цоя

Вечером 18 января на могиле Виктора Цоя на Богословском кладбище умерла женщина. Перед этим она выпила спиртное. Информацию об этом «КП-Петербург» подтвердил источник.
— По предварительной информации, смерть женщины не носит криминальный характер, — добавил источник.
Не исключено, что погибшая была поклонницей легенды русского рока. Воскресным вечером она приехала на его могилу не одна, а в компании двух мужчин. После трагедии их задержали и доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы за мелкое хулиганство. В обстоятельствах случившегося разберется полиция.
Напомним, место возле могилы Виктора Цоя давно стало культовым. Сразу после его похорон там около года был палаточный лагерь, однако спустя время народная тропа не зарастала. Поклонники регулярно собираются, чтобы почтить память рок-звезды. Однако не всем это было по душе, количество жалоб росло, поэтому там решили установить камеры видеонаблюдения, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».