Женщина умерла на могиле Виктора Цоя

Напомним, место возле могилы Виктора Цоя давно стало культовым. Сразу после его похорон там около года был палаточный лагерь, однако спустя время народная тропа не зарастала. Поклонники регулярно собираются, чтобы почтить память рок-звезды. Однако не всем это было по душе, количество жалоб росло, поэтому там решили установить камеры видеонаблюдения, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».