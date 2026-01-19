Закончили работу — сдали 20 тысяч рублей: СК раскрыл масштаб поборов на таможенном посту в Чернышевском

О систематических поборах в правоохранительные органы сообщил один из сотрудников Чернышевского. Начальника таможенного поста и двух его подчинённых арестовали в марте 2024-го. Руководителю инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его сменному заместителю, ведущему инспектору одной из смен и ещё четырём сотрудникам предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Материалы в отношении остальных участников схемы, передававших деньги таможенникам, расследовали отдельно; часть фигурантов признала вину. Сейчас дело рассматривается в суде.