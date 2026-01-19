Грабители французского Лувра разбили витрины кулаками. Видео

На кадрах запечатлены двое злоумышленников. Один из них был одет в черный жилет и желтую светоотражающую куртку, на втором была черная одежда и мотоциклетный шлем. Преступники проникли в знаменитую галерею Аполлона через окно, поднявшись к нему на грузовом подъемнике.