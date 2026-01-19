Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грабители французского Лувра разбили витрины кулаками. Видео

Французские СМИ показали кадры масштабного ограбления Лувра. На записи камер наблюдения попали моменты, как воры разбивают музейные витрины кулаками.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Французские телеканалы TF1 и France Television впервые обнародовали записи камер видеонаблюдения, запечатлевшие момент ограбления Лувра, совершенного в октябре прошлого года. Об этом сообщает издание Le Matin.

На кадрах запечатлены двое злоумышленников. Один из них был одет в черный жилет и желтую светоотражающую куртку, на втором была черная одежда и мотоциклетный шлем. Преступники проникли в знаменитую галерею Аполлона через окно, поднявшись к нему на грузовом подъемнике.

Один из налетчиков, вооружившись дисковой пилой, вскрыл витрину с диадемой императрицы Евгении. Чтобы достать украшение, преступник нанес несколько ударов кулаком по поврежденному стеклу. После этого он помог напарнику, который в это время быстро опустошал соседнюю витрину с ювелирными изделиями.

Вся операция заняла у грабителей менее четырех минут. По словам Ноэля Корбина, главы Генеральной инспекции по делам культуры (Igac), преступников можно было задержать, если бы реакция охраны или полиции последовала на 30 секунд раньше.

В настоящее время расследование резонансного преступления продолжается. Французские правоохранительные органы изучают опубликованные кадры для идентификации личностей нападавших.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше