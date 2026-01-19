Грабители французского Лувра разбили витрины кулаками. Видео

Французские телеканалы TF1 и France Television впервые обнародовали записи камер видеонаблюдения, запечатлевшие момент ограбления Лувра, совершенного в октябре прошлого года. Об этом сообщает издание Le Matin.
На кадрах запечатлены двое злоумышленников. Один из них был одет в черный жилет и желтую светоотражающую куртку, на втором была черная одежда и мотоциклетный шлем. Преступники проникли в знаменитую галерею Аполлона через окно, поднявшись к нему на грузовом подъемнике.
Один из налетчиков, вооружившись дисковой пилой, вскрыл витрину с диадемой императрицы Евгении. Чтобы достать украшение, преступник нанес несколько ударов кулаком по поврежденному стеклу. После этого он помог напарнику, который в это время быстро опустошал соседнюю витрину с ювелирными изделиями.
Вся операция заняла у грабителей менее четырех минут. По словам Ноэля Корбина, главы Генеральной инспекции по делам культуры (Igac), преступников можно было задержать, если бы реакция охраны или полиции последовала на 30 секунд раньше.
В настоящее время расследование резонансного преступления продолжается. Французские правоохранительные органы изучают опубликованные кадры для идентификации личностей нападавших.