В Нижнеудинске директора школы осудят за фиктивное трудоустройство родственников

— По версии следствия, в марте 2021 года директор фиктивно устроила на работу в школу свою дочь на должность учителя-дефектолога. Позже, в июне 2024 и феврале 2025 года, она также оформила дочь специалистом по кадрам и племянника подсобным рабочим котельной. Родственники фактически не работали, но им начислялась и выплачивалась зарплата на основании поддельных табелей, которые подавала экс-начальница, — рассказывают в пресс-службе ведомств.