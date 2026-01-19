Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнеудинске директора школы осудят за фиктивное трудоустройство родственников

Женщина устроила на работу в школу свою дочь на должность учителя-дефектолога.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске направили в суд уголовное дело в отношении 56-летней местной жительницы. Она была директором одной из школ района и обвиняется в трёх эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.

— По версии следствия, в марте 2021 года директор фиктивно устроила на работу в школу свою дочь на должность учителя-дефектолога. Позже, в июне 2024 и феврале 2025 года, она также оформила дочь специалистом по кадрам и племянника подсобным рабочим котельной. Родственники фактически не работали, но им начислялась и выплачивалась зарплата на основании поддельных табелей, которые подавала экс-начальница, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

В итоге бюджету министерства образования региона был причинён ущерб более чем на 300 тысяч рублей. Обвиняемая признала вину и вернула деньги. Дело будет рассматриваться в Нижнеудинском городском суде.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд оставил под стражей мать, обвиняемую в убийстве двух сыновей в Иркутске.