Более 115 тысяч литров алкоголя обнаружили в подпольном цеху в Ленобласти

В одном из поселков Гатчинского района полицейские обнаружили подпольный цех, где при помощи трех конвейерных лент разливали алкоголь в пятилитровые бутылки. После этого на них клеили логотипы известного бренда. Сомнительную жидкость немедленно отправили на экспертизу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Были найдены резервуары со спиртным объемом свыше 115 тысяч литров, а также 31 тысяча литров упакованной в бутылки и готовой к продаже продукции. Полицейские изъяли также конвейерное оборудование, пищевые ароматизаторы, систему фильтрации воды и документы, — пояснила Волк.
По предварительной информации, подозрительный алкоголь продавали частным лицам. В магазинах и кафе подобных бутылок не обнаружили.
Находка легла в основу уголовного дела по статье 171.3 УК РФ («Незаконные производство и оборот этилового спирта»). Полицейские начали устанавливать происхождение сырья и личности всех причастных к нелегальному бизнесу.