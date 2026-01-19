Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 115 тысяч литров алкоголя обнаружили в подпольном цеху в Ленобласти

В Гатчинском районе нашли подозрительную спиртосодержащую жидкость.

Источник: Комсомольская правда

В одном из поселков Гатчинского района полицейские обнаружили подпольный цех, где при помощи трех конвейерных лент разливали алкоголь в пятилитровые бутылки. После этого на них клеили логотипы известного бренда. Сомнительную жидкость немедленно отправили на экспертизу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Были найдены резервуары со спиртным объемом свыше 115 тысяч литров, а также 31 тысяча литров упакованной в бутылки и готовой к продаже продукции. Полицейские изъяли также конвейерное оборудование, пищевые ароматизаторы, систему фильтрации воды и документы, — пояснила Волк.

По предварительной информации, подозрительный алкоголь продавали частным лицам. В магазинах и кафе подобных бутылок не обнаружили.

Находка легла в основу уголовного дела по статье 171.3 УК РФ («Незаконные производство и оборот этилового спирта»). Полицейские начали устанавливать происхождение сырья и личности всех причастных к нелегальному бизнесу.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше