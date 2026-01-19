Более 115 тысяч литров алкоголя обнаружили в подпольном цеху в Ленобласти

В одном из поселков Гатчинского района полицейские обнаружили подпольный цех, где при помощи трех конвейерных лент разливали алкоголь в пятилитровые бутылки. После этого на них клеили логотипы известного бренда. Сомнительную жидкость немедленно отправили на экспертизу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.