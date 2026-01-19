Момент взрыва в центре подготовки МВД в Сыктывкаре попал на видео

В Сыктывкаре в ходе тактических занятий в центре профессиональной подготовки МВД произошел взрыв светошумовой гранаты. В результате происшествия один человек погиб, еще 24 получили ранения. Кадры инцидента публикует «Сыктывкар № 1».
По данным телеграм-канала, возгорание в помещении началось во время отработки тактической и огневой подготовки. Огонь пытались локализовать с помощью огнетушителя, однако пламя быстро распространилось на другой инвентарь. Вскоре после этого в помещении произошел взрыв светошумовой гранаты.
По факту трагедии следственные органы возбудили уголовное дело о халатности. Кроме того, в отношении начальника центра профессиональной подготовки МВД инициировано расследование по факту превышения должностных полномочий.
Преподаватель, проводивший занятие, в настоящее время находится под домашним арестом. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП.