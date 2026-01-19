«Расчленили, кисти выбросили в мангал»: в Казани судят убийцу проституток

Следователи считают, что Назарова и Рясная обманом вывезли девушку в Верхнеуслонский район на шашлыки. Во время застолья они подмешивали снотворное в напитки жертвы. По версии следствия, изначально злоумышленники намеревались заколоть девушку ножом. Однако, не решившись на это, они задушили ее. После этого тело расчленили — кисти рук сожгли, а оставшиеся части вывезли в лес.