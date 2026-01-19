В Самарский облсуд направлены апелляции по делу об отравлении «Мистером сидром»

В сентябре 2025 года в Самаре был вынесен приговор по делу о массовом отравлении поддельным алкогольным напитком «Мистер Сидр», которое в 2023 году привело к гибели 50 человек в разных регионах России. Метиловый спирт, ставший причиной ЧП, был похищен со склада вещдоков самарской полиции. Производитель напитка Анар Гусейнов приговорен к девяти годам, поставщик Артем Айрапетян — к восьми годам колонии. Также бизнесмены должны будут возместить ущерб семьям погибших и пострадавших.