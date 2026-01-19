В Петербурге поклонница Виктора Цоя умерла у его могилы

На Богословском кладбище Санкт-Петербурга скончалась 47-летняя женщина, пришедшая почтить память лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщают издание «Фонтанка» и телеграм-канал SHOT.
По данным источников, жительница Петербурга Алена Г. прибыла к месту захоронения музыканта в компании мужчины и женщины. Как сообщает SHOT, компания употребляла спиртные напитки непосредственно у могилы.
Около 19:30 женщине внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала на асфальт. Несмотря на вызов экстренных служб, спасти ее не удалось.
«Фонтанка» отмечает, что, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Одной из приоритетных версий является отравление алкоголем.