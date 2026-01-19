Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге поклонница Виктора Цоя умерла у его могилы

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства гибели 47-летней женщины у могилы лидера группы «Кино».По предварительной версии, причиной трагедии стал некачественный алкоголь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На Богословском кладбище Санкт-Петербурга скончалась 47-летняя женщина, пришедшая почтить память лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщают издание «Фонтанка» и телеграм-канал SHOT.

По данным источников, жительница Петербурга Алена Г. прибыла к месту захоронения музыканта в компании мужчины и женщины. Как сообщает SHOT, компания употребляла спиртные напитки непосредственно у могилы.

Около 19:30 женщине внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала на асфальт. Несмотря на вызов экстренных служб, спасти ее не удалось.

«Фонтанка» отмечает, что, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Одной из приоритетных версий является отравление алкоголем.