В Волгограде задержали наркодельца, оборудовавшего лабораторию в гараже

Следствие установило, что в мае 2025 года мужчина согласился на предложение анонимного представителя теневого наркомаркета и начал производство синтетических наркотиков. Для этих целей он приобрел бокс в одном из гаражных кооперативов и обустроил в подвале лабораторию, закупив оборудование и химические реактивы через интернет.