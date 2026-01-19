В Волгограде задержали наркодельца, оборудовавшего лабораторию в гараже

В Волгограде задержали мужчину, который организовал нарколабораторию в подвале гаража. Уголовное дело в отношении 33-летнего злоумышленника, ранее не судимого, расследуется ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Следствие установило, что в мае 2025 года мужчина согласился на предложение анонимного представителя теневого наркомаркета и начал производство синтетических наркотиков. Для этих целей он приобрел бокс в одном из гаражных кооперативов и обустроил в подвале лабораторию, закупив оборудование и химические реактивы через интернет.
Деятельность наркодельца пресекли сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России и ГСУ по Волгоградской области. В результате обыска в лаборатории правоохранители обнаружили реактор, сушильные шкафы, лабораторную посуду и около 40 канистр с химикатами. Кроме того, в помещении находились готовые партии наркотиков: мефедрон весом более 2 килограммов и производное N-метилэфедрона общим весом свыше 400 граммов.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного, а полиция продолжает работать над установлением соучастников и каналов поставки наркотических веществ. Такие действия способствуют обеспечению безопасности граждан и борьбе с наркопреступностью в регионе.