В Батайске задержали подозреваемую в мошенничестве «целительницу»

В Батайске полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которая под видом лечения и гадания получила от жительницы региона почти 2,7 млн руб., пообещав исцелить ее больную мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

По словам потерпевшей, в сентябре прошлого года у ее матери диагностировали серьезное заболевание, и в поисках способов лечения женщина воспользовалась советом соседки и обратилась к «лекарю». При первой встрече злоумышленница потребовала плату за свои услуги и с каждым новым «сеансом» требовала все больше денег, объясняя это сложностью заболевания матери. Кроме того, задержанная также утверждала, что прервать «лечение» нельзя — иначе погибнут и больная, и ее дочь. Поверив угрозам, потерпевшая перечислила фигурантке последние накопления.

После задержания подозреваемой женщине смогли вернуть 500 тыс. руб. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал «лекарю» меру пресечения в виде домашнего ареста.