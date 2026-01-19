В Батайске задержали подозреваемую в мошенничестве «целительницу»

По словам потерпевшей, в сентябре прошлого года у ее матери диагностировали серьезное заболевание, и в поисках способов лечения женщина воспользовалась советом соседки и обратилась к «лекарю». При первой встрече злоумышленница потребовала плату за свои услуги и с каждым новым «сеансом» требовала все больше денег, объясняя это сложностью заболевания матери. Кроме того, задержанная также утверждала, что прервать «лечение» нельзя — иначе погибнут и больная, и ее дочь. Поверив угрозам, потерпевшая перечислила фигурантке последние накопления.