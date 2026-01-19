В Бресте задержали хакера, от которого пострадали 3 тысячи жителей СНГ и Европы

Злоумышленник распространял вредоносные программы (трояны), маскируя их под бесплатные приложения и популярные «читы» для компьютерных игр. После установки такого программного обеспечения фигурант получал несанкционированный доступ к компьютерам и смартфонам пользователей.
Целью хакера были персональные данные: учетные записи, банковская информация и сведения о криптовалютных кошельках. Все похищенные сведения он реализовывал в даркнете, получив доход в десятки тысяч долларов. Жертвами киберпреступника стали как белорусы, так и граждане других государств.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту разработки, использования и распространения вредоносных программ. Следствие устанавливает все эпизоды его деятельности.