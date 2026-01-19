В Бресте задержали хакера, от которого пострадали 3 тысячи жителей СНГ и Европы

Сотрудники МВД Белоруссии задержали в Бресте 25-летнего мужчину, организовавшего масштабную кибератаку на жителей стран СНГ и Европы. По предварительным данным, от действий хакера пострадали более трех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.