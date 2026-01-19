Ричмонд
В Бресте задержали хакера, от которого пострадали 3 тысячи жителей СНГ и Европы

В белорусском городе задержан 25-летний хакер, воровавший данные банковских карт и криптокошельков. От действий злоумышленника пострадали 3000 человек в СНГ и Европе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сотрудники МВД Белоруссии задержали в Бресте 25-летнего мужчину, организовавшего масштабную кибератаку на жителей стран СНГ и Европы. По предварительным данным, от действий хакера пострадали более трех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Злоумышленник распространял вредоносные программы (трояны), маскируя их под бесплатные приложения и популярные «читы» для компьютерных игр. После установки такого программного обеспечения фигурант получал несанкционированный доступ к компьютерам и смартфонам пользователей.

Целью хакера были персональные данные: учетные записи, банковская информация и сведения о криптовалютных кошельках. Все похищенные сведения он реализовывал в даркнете, получив доход в десятки тысяч долларов. Жертвами киберпреступника стали как белорусы, так и граждане других государств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту разработки, использования и распространения вредоносных программ. Следствие устанавливает все эпизоды его деятельности.