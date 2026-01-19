В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Как сообщало ГУМВД России по региону, 14 человек, в том числе трое детей, доставлены в медучреждение после ДТП с автобусом и двумя грузовиками, которое произошло утром на 3-м километре автодороги «Первомайский — Челябинск — Троицк» в Коркинском муниципальном округе.