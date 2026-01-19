Ричмонд
В Дагестане задержали бывшего главу одного из районов

МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. Задержан бывший глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Источник: © РИА Новости

«Ханмурзаев задержан. Предварительно, дело связано с экономическими преступлениями», — сказал собеседник агентства.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

В мае прошлого года Ханмурзаев объявил в своем Telegram-канале, что принял решении заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону проведения СВО, «чтобы совместно с другими выполнить задачи, поставленные Верховным главнокомандующим». В ноябре он был отправлен в отставку решением районного собрания депутатов.