Росгвардейцы за неделю задержали около 1,5 тыс. правонарушителей в Москве

«Сотрудниками вневедомственной охраны за неделю были задержаны около 1,5 тыс. граждан, подозреваемых в совершении правонарушений. Личным составом Главного управления Росгвардии по Москве обеспечена безопасность свыше 200 массовых мероприятий», — рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что за указанный период сотрудники Росгвардии на территории Москвы предоставили больше 1,5 тыс. государственных услуг в сфере контроля оружия и охранной деятельности. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели около 250 проверок обеспечения сохранности оружия граждан и юридических лиц. Больше 800 единиц оружия и боеприпасов изъято из незаконного оборота.