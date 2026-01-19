Росгвардейцы за неделю задержали около 1,5 тыс. правонарушителей в Москве

Также отмечается, что за указанный период сотрудники Росгвардии на территории Москвы предоставили больше 1,5 тыс. государственных услуг в сфере контроля оружия и охранной деятельности. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели около 250 проверок обеспечения сохранности оружия граждан и юридических лиц. Больше 800 единиц оружия и боеприпасов изъято из незаконного оборота.