Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардейцы за неделю задержали около 1,5 тыс. правонарушителей в Москве

Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали около 1,5 тыс. граждан, подозреваемых в совершении различных правонарушений, в столице в период с 12 по 18 января. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками вневедомственной охраны за неделю были задержаны около 1,5 тыс. граждан, подозреваемых в совершении правонарушений. Личным составом Главного управления Росгвардии по Москве обеспечена безопасность свыше 200 массовых мероприятий», — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что за указанный период сотрудники Росгвардии на территории Москвы предоставили больше 1,5 тыс. государственных услуг в сфере контроля оружия и охранной деятельности. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели около 250 проверок обеспечения сохранности оружия граждан и юридических лиц. Больше 800 единиц оружия и боеприпасов изъято из незаконного оборота.