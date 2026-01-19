В Сибири отец и сын получили по пять лет колонии за использование рабского труда

По данным следствия, с 2019 по 2023 год осужденные, владевшие фермой и гостиницей, обманом заманивали бездомных и людей с алкогольной зависимостью, обещая им работу. Они забирали у потерпевших паспорта и содержали их в помещениях без надлежащих условий для проживания и питания. Потерпевшие были вынуждены бесплатно выполнять тяжелые работы на ферме и в гостинице по 16 часов в сутки, все заработанные деньги фигуранты присваивали себе.