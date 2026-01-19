Ричмонд
В Башкирии многодетная семья пополнилась «королевской двойней»

У супругов Шиховых из села Бердяш родились двойняшки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Бердяш произошло радостное событие. Там многодетная семья Шиховых стала еще больше. В последний день 2025 года, 30 декабря, у супругов родилась двойня — мальчик и девочка, которых назвали Кирилл и Кира.

Для родителей эти малыши стали уже шестым и седьмым ребенком. В их доме уже подрастают старшие дети: Виталина, Евгения, Елисей, Арсений и Евдокия.

Напомним, что с полуночи и до утра 1 января 2026 года в регионе родились девять детей: четыре мальчика и пять девочек.

