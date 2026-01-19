Ричмонд
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Пассажир избил водителя автобуса в Ялте за просьбу уступить место девушке, полиция начала проверку, сообщила пресс-служба МВД Крыма.

«По предварительной информации, конфликт между водителем рейсового автобуса и одним из пассажиров возник из-за просьбы уступить место девушке. Молодой человек проигнорировал просьбу водителя, что привело к словесной перепалке. В ходе ссоры пассажир использовал нецензурные выражения и нанес водителю удар в область головы», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку. Все участники конфликта установлены, свидетели опрошены, назначены экспертизы. Полицией также зарегистрировано заявление от водителя автобуса о причинении ему телесных повреждений.