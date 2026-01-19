В Дербенте охранник с ножом напал на школьника из-за снежков

В Дагестане правоохранительные органы задержали сотрудника частного охранного предприятия, подозреваемого в нападении на подростка. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию Дербента и региональное управление Следственного комитета.
Инцидент произошел за пределами школы, когда группа подростков начала бросать снежки в 75-летнего охранника учебного заведения. В ответ мужчина достал нож и ранил одного из учеников. Врачи наложили пострадавшему швы и уже отпустили домой, его жизни ничего не угрожает. В мэрии уточнили, что сотрудник ЧОПа в момент конфликта был не на работе.
Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан начало доследственную проверку по факту ранения несовершеннолетнего. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, по итогам проверки действиям охранника будет дана правовая оценка.