В Дербенте охранник с ножом напал на школьника из-за снежков

Инцидент произошел за пределами школы, когда группа подростков начала бросать снежки в 75-летнего охранника учебного заведения. В ответ мужчина достал нож и ранил одного из учеников. Врачи наложили пострадавшему швы и уже отпустили домой, его жизни ничего не угрожает. В мэрии уточнили, что сотрудник ЧОПа в момент конфликта был не на работе.